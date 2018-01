Senador dos EUA diz não haver evidências de ‘ataques sônicos’ em Cuba

O senador republicano Jeff Flake disse neste sábado que os Estados Unidos não encontraram evidências de que diplomatas americanos em Havana foram vítimas de ataques realizados com uma tecnologia não identificada. Flake, membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado, reuniu-se com funcionários cubanos de alto escalão em Havana na sexta-feira.

Agentes do FBI não encontraram indícios de que doenças misteriosas em diplomatas dos EUA foram causadas por ataques, de acordo com o relato dos funcionários cubanos ao senador. O governo do presidente Donald Trump tinha classificado os incidentes como ataques.

LEIA TAMBÉM: Trump diz que irá escolher o próximo presidente do Fed "muito em breve"

Os casos começaram a ser registrados no fim de 2016. Todos eles ocorreram em hotéis e não na embaixada. A suspeita inicial era a utilização de armas sônicas. Os supostos ataques provocaram perda de audição ou de equilíbrio, náusea, problemas cognitivos, dificuldade para dormir e dores de cabeça em vários integrantes do Departamento de Estado em Havana.