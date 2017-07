Senado dos EUA rejeita projeto ‘enxuto’ de revogação do Obamacare por 51 a 49

O esforço do Partido Republicano para acabar com o Obamacare, sistema público de saúde criado em 2010 pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fracassou na madrugada desta sexta-feira, 28.

Um projeto de lei “enxuto” que afetaria a continuidade de partes do programa foi derrotado no Senado por 51 a 49, apesar do esforço de última hora de líderes republicanos para cumprir uma promessa de campanha de Donald Trump e de muitos parlamentares do partido.

Três republicanos (John McCain, Lisa Murkowski e Susan Collins) se juntaram a todos os 48 democratas do Senado rejeitar a proposição.