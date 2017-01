Senado dos EUA confirma Nikki Haley embaixadora do país na ONU

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira a governadora da Carolina do Sul, a republicana Nikki Haley, como a embaixadora do país na Organização das Nações Unidas. O nome foi aprovado por 96 votos a 4, com apoio dos dois partidos, embora alguns democratas tenham citado a preocupação com a falta de experiência dela em política externa.

Haley, de 45 anos, fará parte do gabinete do presidente Donald Trump e deve ter um papel importante em aconselhar o novo líder em política externa, além de representar os EUA na ONU.

Haley será a voz dos EUA no Conselho de Segurança da ONU, que recentemente aprovou uma resolução crítica de Israel, após o governo do então presidente Barack Obama abrir mão de usar seu veto sobre o tema no fim do ano passado. Haley criticou duramente a conduta do governo Obama no caso em sua audiência de confirmação no Senado. Ela também disse que os EUA devem ter um papel forte na ONU e ressaltou a importância da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o que lhe deu apoio entre os legisladores. Recentemente, Trump disse que a Otan era obsoleta.

Em outra divergência com Trump, Haley afirmou que não se pode confiar na Rússia e que os EUA devem ser cautelosos quando avaliam a possibilidade de trabalhar com Moscou. Fonte: Dow Jones Newswires.