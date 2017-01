Senado dos EUA confirma John Kelly como secretário de Segurança Interna

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira o general reformado John Kelly como secretário de Segurança Interna do país. Com isso, o Legislativo ajudou o presidente Donald Trump a preencher a equipe de segurança nacional em seu primeiro dia no poder. O nome de Kelly foi confirmado por 88 votos a 11.

O general reformado estará no centro do debate sobre a imigração, uma das partes mais polêmicas da plataforma de Trump. Kelly estará encarregado das duas principais agências do país com foco no tema: Immigration and Customs Enforcement e Customs and Border Protection.

Em sua audiência de confirmação, Kelly agradou a oposição democrata ao dizer que um muro na fronteira com o México, defendido por Trump, não iria sozinho impedir imigrantes ilegais de entrar pelo país vizinho. Ele disse que a segurança da fronteira depende de construir parcerias mais fortes com a América Latina.

O general já atuou como chefe do Comando Sul dos EUA, a divisão das Forças Armadas que monitora as atividades ao sul do México. Anteriormente, monitorou operações na prisão de Guantánamo, em Cuba. Ele foi ainda o general dos EUA que serviu por mais tempo no posto, antes de passar para a reforma em 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.