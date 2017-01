Senado dos EUA adia confirmação de indicado para secretário do Comércio

O Comitê de Comércio do Senado informou que adiou a audiência de confirmação de Wilbur Ross, apontado pelo presidente eleito Donald Trump para comandar o Departamento do Comércio. Ross seria sabatinado no Comitê do Comércio do Senado na manhã de quinta-feira, mas o evento foi adiado até o dia 18, para que Ross possa preencher a papelada sobre ética e responder a eventuais conflitos de interesse no novo posto.

Outros indicados tiveram audiências de confirmação adiadas. O executivo do setor de fast food Andy Puzder, escolha de Trump para comandar o Departamento do Trabalho, seria sabatinado no dia 17, mas agora a audiência sobre o tema pode ficar para fevereiro.

A escolha de Trump para secretária de Educação, Betsy DeVos, teve sua audiência de confirmação alterada desta semana para o dia 17 de janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.