Segundo suspeito de atentado em Barcelona teria sido morto pela polícia

A imprensa espanhola informou há pouco que um segundo suspeito de envolvimento do ataque terrorista em Barcelona na tarde de hoje foi abatido pela polícia, que ainda não confirmou a informação. Mais cedo, a informação oficial era de que um primeiro suspeito havia sido preso, mas não havia ainda sua identificação. Momentos atrás, a polícia informou que a pessoa detida é a mesma que alugou a van, que avançou sobre uma multidão no centro da cidade, atropelando várias delas. O saldo até agora é de pelo menos 13 mortos e 50 feridos.

O suspeito morto, portanto, ainda não foi identificado e o preso seria Driss Oukabir Soprano, cuja fotografia havia sido divulgada mais cedo. O mesmo modus operandi de atropelamento de aglomerados já havia sido registrado em outras cidades europeias desde o ano passado, como em Londres, Nice, Berlim e Estocolmo. Em todos os episódios, extremistas muçulmanos foram apontados como autores do crime.

Desde junho de 2015, a Espanha está em nível 4 – de uma escala de até 5, quando o risco é considerado elevado e iminente – de alerta antiterrorista. A decisão de elevar o nível se deu com a avaliação de que o país estaria sob ameaça depois que ocorreram ataques na França. A entrada em funcionamento do Nível 4 em 2015 significa uma maior vigilância de infraestruturas consideradas críticas, como estações, aeroportos e usinas nucleares, além de ativação de todas as unidades policiais dedicadas à prevenção, investigação e informação na luta contra o terrorismo.