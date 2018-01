Secretário do Tesouro dos EUA não descarta saída do Nafta

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou há pouco em coletiva de imprensa na Casa Branca que acredita que o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) será renegociado entre o país, o Canadá e o México. No entanto, ele disse que, caso um acerto não seja firmado, os EUA não descartam “se retirar do acordo”.

Ontem, autoridades canadenses declararam anonimamente à agência de notícias Reuters que acreditam que aumentaram as chances de os Estados Unidos saírem do Nafta. No entanto, em fala com a imprensa no final do dia, o presidente americano, Donald Trump, disse que não havia mudado “em nada a sua posição”.

A renegociação do Nafta foi uma das bandeiras da campanha de Trump. Em 2016, o hoje presidente acusou o México e o Canadá de concorrência desleal. Após eleito, ele passou a pressionar pela renegociação do acordo. Já houve cinco rodadas de conversa multilateral, sem que um acerto final fosse alcançado.