Secretário do Tesouro dos EUA diz que continua a monitorar situação na Venezuela

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que o país continua a monitorar a situação na Venezuela, poucos minutos depois do Departamento do Tesouro impor sanções contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Questionado sobre sanções contra o setor de petróleo do país sul-americano, Mnuchin afirmou que “vamos monitorar todas as nossas opções. Todas estão sobre a mesa”.

Durante a coletiva de imprensa diária da Casa Branca, Mnuchin comentou que o presidente dos EUA, Donald Trump, não irá alertar o que pretende fazer no futuro e que a Casa Branca continua acreditando que a aplicação de sanções continua a funcionar. “Consideramos mais sanções para aliviar a pressão sobre o povo venezuelano”, disse Mnuchin.

A coletiva também contou com o conselheiro de Segurança Nacional do governo, H.R. McMaster, que afirmou que os EUA estão trabalhando com parceiros na América Latina e que outros integrantes do governo Maduro podem sofrer penalidades. “As sanções dos EUA irão tomar cuidado de não atingirem o povo venezuelano”, disse McMaster. Ele disse ainda que a ação é necessária, já que “estamos assistindo ao fim da Constituição na Venezuela”.