Secretário de Estado dos EUA não vê ameaça iminente da Coreia do Norte

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou a Coreia do Norte com “fogo e fúria nunca vistos antes pelo mundo” se continuar a intimidação a Washington. Em resposta, o regime norte-coreano anunciou que irá estudar cuidadosamente a possibilidade de um ataque com míssil a uma base militar dos EUA em Guam.

Tillerson minimizou rumores de que os EUA estariam mais próximos de uma opção militar. De acordo com Tillerson – que falou a repórteres durante voo da Malásia a Washington, com uma parada para reabastecer em Guam -, nada do que ele tenha visto no último dia muda a situação dramaticamente. Fonte: Associated Press.