Secretário de Estado americano diz que está confortável no cargo

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, reconheceu nesta terça-feira ter diferenças com Donald Trump mas que está confortável com seu cargo e com a relação com o presidente.

Falando a repórteres na sede do Departamento de Estado, Tillerson buscou dispersar especulação que ele estaria frustrado com o cargo e poderia sair do governo.

O secretário disse que ele e Trump têm diferenças políticas, notavelmente em relação ao acordo nuclear com o Irã, com o qual o presidente se opõe.