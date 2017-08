Se sanções dos EUA prejudicarem nossos interesses, UE pode retaliar, diz Juncker

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que está em geral satisfeito com as mudanças feitas pelos Estados Unidos em sua lei para impor sanções à Rússia, com a finalidade de proteger os interesses europeus. Juncker advertiu, porém, que se as sanções prejudicarem os interesses da UE pode haver retaliação.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou a lei nesta quarta-feira. Na semana passada, Juncker já havia advertido que poderia haver retaliação, caso as preocupações sobre a legislação não fossem atendidas.

LEIA TAMBÉM: Ex-diretor do FBI demitido por Trump deve falar no Senado no dia 8 de junho

A lei permitiria que Trump impusesse penalizações contra companhias europeias que trabalham com desenvolvimento, manutenção, modernização ou reparo de gasodutos e oleodutos do setor de energia. Autoridades da UE disseram que isso representaria uma ameaça para uma série de projetos regionais de energia.