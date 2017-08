Sanções dos EUA causarão suspensão das exportações de petróleo, diz Maduro

Os Estados Unidos aumentaram na sexta-feira a pressão sobre o governo de Maduro, com o anúncio de sanções que proíbem a compra de novos bônus lançados pela Venezuela ou pela petroleira estatal PDVSA. As medidas não atingem os papéis já emitidos pelo país e negociados no mercado secundário de títulos. A decisão restringe de maneira drástica a possibilidade da Venezuela de captar recursos no mercado para financiar sua dívida e aumenta o risco de um default.