Rússia, Turquia e Irã discutem termos para acordo de paz na Síria

Os líderes da Rússia, Turquia e Irã discutiram formas de promover uma resolução pacífica na Síria, incluindo o retorno de refugiados, ajuda humanitária e a troca de prisioneiros, enquanto grupos divididos da oposição síria se reuniam na Arábia Saudita para tentar superar as diferenças e formar um front unido para as negociações de paz em Genebra.

“Os militantes na Síria receberam um golpe decisivo e há uma chance real de pôr fim na guerra civil”, disse o presidente russo, Vladimir Putin, no começo da reunião com as partes turcas e iraniana em Sochi, na Rússia.

Putin observou que uma resolução política dependerá de concessões de todas as partes, incluindo do governo do presidente sírio, Bashar al-Assad. Eles prometeram conduzir reformas constitucionais e realizar novas eleições a serem supervisionadas pela Organização das Nações Unidas (ONU).