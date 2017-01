Rússia quer governo Trump nas negociações de paz sobre a Síria

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ser convidado para participar das negociações de paz sobre a Síria, no dia 23 de janeiro.

Lavror disse que espera que as negociações, que devem ocorrer em Astana, no Casaquistão, serão mais produtivas com o governo de Trump do que foram com o presidente Barack Obama.

“É totalmente possível traze um pouco de novos ares para as conversações, levando em conta que o novo governo norte-americano diz que pretende lutar contra o terrorismo com força total, diferente da administração anterior”, disse Lavrov para repórteres.

As negociações de paz sobre a Síria foram pausadas nos últimos meses, à medida que autoridades dos EUA se viram deixadas de lado pela Rússia, que ajudou as forças sírias do presidente Bashar al-Assad a reconquistar a cidade de Aleppo. Fonte: Dow Jones Newswires.