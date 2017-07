Russia e China propõem que Coreia do Norte interrompa testes balísticos

A Rússia e a China propuseram nesta terça-feira que a Coreia do Norte declare uma moratória sobre os testes balísticos e nucleares em troca do fim de exercícios militares de grande escala conduzidos pelos Estados Unidos e a Coreia do Sul na região.

O pedido foi feito em um comunicado conjunto emitido pelos ministros de Relações Exteriores de ambos os países após a reunião entre os presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping.

O comunicado chega após o regime de Pyongyang testar um míssil que voou mais longe que os lançamentos anteriores, elevando as preocupações em todo o mundo.