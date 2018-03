Rússia é ‘altamente responsável’ por ataque a espião, diz Tusk

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou nesta quinta-feira que os líderes europeus “concordam” com a alegação do Reino Unido de que a Rússia é “altamente responsável” pelo ataque ao espião russo Sergei Skripal.

“Não há nenhuma outra explicação plausível para o ataque de Salisbury”, disse Tusk, em referência ao incidente em que Skripal e a filha dele foram envenenados.

As declarações de Tusk foram dadas após encontro de autoridades europeias em Bruxelas. Na reunião, membros do governo da França disseram que a premiê britânica, Theresa May, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron, divulgarão mensagem conjunta sobre ações recentes feitas pela Rússia. Fonte: Associated Press.