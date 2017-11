Rússia diz que visita de Assad tem missão de garantir acordos de paz

O Kremlin anunciou nesta terça-feira que a visita do presidente sírio Bashar Assad à Rússia tem a missão de garantir que o líder entre em acordo com possíveis iniciativas de paz com a Rússia, o Irã e a Turquia.

O presidente russo Vladimir Putin recebeu Assad no resort Black Sea, em Sochi, na segunda-feira, antes de uma reunião entre Rússia, Irã e Turquia na mesma cidade. A visita desta semana marca a segunda vez que Assad saiu da Síria desde que a guerra civil começou.

De acordo com Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, o presidente conversou com líderes do Irã e da Turquia para “garantir que a Rússia irá trabalhar com as lideranças sírias para preparar o terreno para possíveis acordos” que podem ser estabelecidos em Sochi. Fonte: Associated Press.