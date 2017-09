Rússia crítica ordem para fechar consulado em São Francisco

A Rússia está acusando os Estados Unidos de violarem a lei internacional ao ordenar que Moscou feche o consulado russo em São Francisco até este sábado.

A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova disse que os “serviços especiais dos EUA” pretendem fazer uma busca no consulado no sábado. Ela afirma que os americanos também planejam fazer buscar em apartamentos usados por diplomatas russos em São Francisco.

O Departamento de Estado dos EUA não comentou a questão das buscas, mas disse que a partir de sábado, o acesso às instalações do consulado só serão permitidas pelo próprio departamento. Fonte: Associated Press.