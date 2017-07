Rússia contesta que Coreia do Norte tenha lançado míssil intercontinental

A Rússia contestou nesta quinta-feira as conclusões segundo as quais a Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercontinental nesta semana. A missão russa na Organização das Nações Unidas afirmou em comunicado que, baseando-se nas informações de seu Ministério da Defesa, foi disparado um míssil de médio alcance.

A Rússia já tinha mostrado dúvidas sobre a natureza do míssil em uma reunião do Conselho de Segurança, na quarta-feira. Agora, a posição formal de Moscou surpreende diplomatas e na prática emperra uma tentativa dos EUA de fazer com que o organismo internacional reaja imediatamente às ações norte-coreanas.

Os EUA elaboraram um rascunho de proposta no Conselho de Segurança que, se aprovado, teria condenado em comunicado à imprensa o lançamento de um míssil intercontinental pela Coreia do Norte e diria que o Conselho de Segurança examinaria mais ações, segundo diplomatas. Essas notas precisam ser endossadas por todos os 15 Estados-membros do Conselho de Segurança.