Rússia condena teste nuclear da Coreia do Norte, mas insiste no diálogo

Uma graduada autoridade da Rússia condenou duramente nesta segunda-feira o mais recente teste nuclear da Coreia do Norte, realizado no domingo. Usando uma linguagem mais direta do que o normal, o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, pediu que Pyongyang “pare com ações de provocação que desestabilizam a situação”. Segundo ele, Moscou vê “uma tendência perigosa de quão rapidamente a Coreia do Norte tem feito progressos” em seu programa nuclear.

Ryabkov insistiu que o governo do presidente Vladimir Putin ainda vê a diplomacia como a única solução viável para a crise da Coreia. “Aquele que é mais forte e mais inteligente deveria mostrar comedimento”, argumentou.

O vice-ministro falou a agências de notícias russas num intervalo da cúpula dos BRICS na China. Fonte: Associated Press.