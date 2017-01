Reunião sobre Síria começa no Cazaquistão com foco em cessar fogo

As conversas entre o governo e os grupos rebeldes da Síria começaram nesta segunda-feira na capital do Cazaquistão, em um esforço mediado por Rússia, Turquia e Irã para encerrar o conflito de seis anos.

A reunião, cujo foco central é fortalecer o cessar fogo no país, é acompanhada pelo enviado das Nações Unidas à Síria, Staffan de Mistura, que pretende criar um entendimento para conversas de cunho mais político em janeiro, em Genebra.

Por outro lado, os Estados Unidos decidiram não enviar uma delegação ao encontro, citando “necessidades imediatas da transição” de governo em Washington. O país é representado pelo embaixador no Cazaquistão, George Krol.

Osama Abo Zayd, um representante dos rebeldes junto à mídia, afirmou à Associated Press antes do encontro em Astana que o escopo das negociações é limitado ao fortalecimento do cessar fogo.

“Não existe significado em uma negociação quando aqueles que nós defendemos estão sendo mortos”, afirmou, acrescentando que não haverá, em hipótese alguma, discussões sobre eleições ou sobre o futuro de Assad.

Estimativas dão conta de que o conflito sírio matou mais de 400 mil pessoas desde março de 2011. Fonte: Associated Press.