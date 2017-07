Republicanos saem em defesa do procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions

Senadores republicanos e ex-membros do Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos demonstraram apoio ao procurador-geral Jeff Sessions, que continua sendo publicamente atacado pelo presidente Donald Trump por ter se declarado impedido para comandar a investigação do suposto envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais do ano passado. Sessions trabalhou na campanha de Trump e teria se encontrado duas vezes com o embaixador russo Sergey Kislyak no ano passado.

Nesta semana, Trump acusou Sessions de tomar uma posição “muito fraca” no DoJ no que diz respeito aos “crimes” de sua ex-adversária democrata Hillary Clinton.

“O procurador-geral está fazendo um bom trabalho e ele tomou a decisão certa ao se declarar impedido”, afirmou o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell. O senador republicano Lindsey Graham, um dos maiores críticos de Trump no partido, engrossa o coro a favor de Sessions. Para ele, Trump teve uma atitude “altamente inapropriada” ao dizes para Sessions ir atrás de Hillary.