Republicano Paul Ryan é reeleito presidente da Câmara dos Representantes dos EUA

O republicano Paul Ryan foi reeleito como presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nesta terça-feira, vencendo com 239 votos contra 189.

Ryan foi apoiado por quase todos os republicanos, com exceção de um, em uma forte demonstração de união do Partido Republicano após as eleições de 8 de novembro. Em outubro de 2015, quando foi eleito pela primeira vez, Ryan não contou com o voto de nove representantes republicanos. Já a líder dos democratas, Nancy Pelosi, ganhou o apoio de todos os representantes de seu partido na Câmara, com exceção de quatro pessoas.

O presidente da Câmara será líder da Casa na qual os republicanos terão 241 assentos contra 194 que serão ocupados pelos democratas. O Partido Republicano perdeu seis representantes nas eleições de novembro, uma quantidade menor do que a esperada durante a campanha. Fonte: Dow Jones Newswires.