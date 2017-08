Representante de Guam diz que ilha está em ‘estado de normalidade’

O representante do território norte-americano de Guam, Ray Tenorio, garantiu aos japoneses que a ilha está calma, apesar do tensão recente entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

O governador tenente Tenorio disse em uma coletiva de imprensa com o presidente do Escritório de Visitantes de Guam, em Tóquio, que Guam permanece “em estado de normalidade”.

O Japão é a maior fonte de turistas para a ilha no Pacífico. Recentemente, os norte-coreanos ameaçaram lançar mísseis nas águas no entorno de Guam. Tenorio afirmou, no entanto, que o governo americano disse que estava de olho em Pyongyang. Fonte: Associated Press.