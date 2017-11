Reino Unido: May é pressionada por apoiadores e opositores do Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, está sob pressão de ambos os lados do debate sobre o Brexit enquanto tenta formular uma base para o plano do governo para saída da União Europeia por meio do Parlamento. A Proposta de Saída da União Europeia retorna esta semana à Câmara dos Comuns, onde enfrentará uma enxurrada de emendas de legisladores. O projeto de lei destina-se a evitar um vazio jurídico, convertendo cerca de 12 mil leis da UE em estatuto britânico no dia em que o Reino Unido deixar o bloco em 2019. Legisladores devem realizar vários dias de debate, e a votação começa na terça-feira.

Mas muitos legisladores afirmam que o projeto de lei dá ao governo muito poder para alterar a legislação sem o escrutínio parlamentar. Eles tentarão aprovar alterações para reduzir esses poderes. E opositores do Brexit – tanto da oposição quanto do Partido Conservador de May – tentarão conferir ao Parlamento o poder de decisão sobre o acordo final de separação entre o Reino Unido e a UE. Enquanto isso, apoiadores do Brexit estão pressionando May para não ceder junto a UE ou aos legisladores anti-Brexit.

O secretário de Relações Exteriores, Boris Johnson, e o secretário do Meio Ambiente, Michael Gove, importantes líderes eurocéticos dentro do gabinete de May, advertiram a primeira-ministra em uma nota para se manter firme na ambição de fazer do Reino Unido “um país autônomo totalmente independente no momento da próxima eleição” em 2022, informou o jornal Mail on Sunday. A nota publicada pelo jornal acusa alguns ministros de não se prepararem para o Brexit com “energia suficiente”.