Reino Unido: Comitê recomenda que adiamento do Brexit deve ser considerado

Um importante comitê de legisladores britânicos diz que o Reino Unido deve considerar adiar o Brexit, já que pode não haver tempo suficiente para chegar a um acordo com a União Europeia antes que o país deixe o bloco, o que deve acontecer em um ano.

O Comitê chamado “Exiting the EU” diz que se os principais aspectos da relação futura devem permanecer sem acordo até outubro, e o Reino Unido deve buscar uma “extensão limitada” de sua adesão à UE.

O Reino Unido e a UE querem fechar um acordo sobre suas futuras relações até o terceiro trimestre deste ano, de modo que os parlamentos nacionais possam aprová-lo antes do dia oficial de saída, marcada para 29 de março de 2019.

Em um relatório, os legisladores dizem que a proposta de um período de transição de cerca de dois anos também deve ser ampliado. Sete legisladores a favor do Brexit, que fazem parte do comitê de 21 membros de todos os partidos britânicos, se recusaram a apoiar o relatório. Fonte: Associated Press.