Reino Unido abre investigação após incidente no Palácio de Buckingham

“Oficiais uniformizados, confrontaram o motorista e durante a abordagem ele alcançou uma espada de 1,2 metro que estava no carro”, disse o comandante do setor de contraterrorismo da Polícia Metropolitana, Dean Haydon.

A polícia britânica abriu neste sábado uma investigação depois que três oficiais ficaram feridos durante a prisão de um homem armado com uma espada nos arredores do Palácio de Buckingham, em Londres, na sexta-feira.

O suspeito repetidamente gritou “Allahu akbar”, que significa “Deus é grande”

em árabe, disse Haydon. Os três policiais ficaram levemente feridos enquanto se esforçavam para prendê-lo, acrescentou. O comandante afirmou, ainda, que a prisão foi um incidente isolado e explicou que a presença policial foi aumentada em Londres, independentemente do fim de semana prolongado.

O suspeito foi levado ao hospital por lesões menores e permaneceu em custódia em uma delegacia de polícia de Londres. Ninguém além dele e da polícia ficou ferido.

LEIA TAMBÉM: Explosão em shopping de Bogotá mata jovem francesa e deixa 11 feridos

A mídia britânica informou que nenhum membro da família real estava no Palácio de Buckingham no momento do incidente. O Palácio não comentou o assunto e dirigiu todas as questões à polícia de Londres. Os passeios a áreas do palácio não foram afetados neste sábado.

O incidente ocorre num momento em que autoridades policiais em toda a Europa estão em alerta elevado após uma série de ataques terroristas este ano em todo o continente. Somente no Reino Unido, três ataques provocaram a morte de dezenas de pessoas, enquanto a polícia na Espanha está investigando uma rede terrorista suspeita após dois ataques no sul do país no início deste mês.

Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires