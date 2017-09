Quênia anuncia nova eleição presidencial em 17 de outubro

O Quênia realizará nova eleição presidencial em 17 de outubro, anunciou nesta segunda-feira a comissão eleitoral do país. A disputa será entre o presidente Uhuru Kenyatta e o líder oposicionista Raila Odinga, após a decisão da semana passada da Suprema Corte de anular o resultado do processo eleitoral de 8 de agosto, que havia dado vitória a Kenyatta.

A nova eleição ocorre em pouco mais de 40 dias, dentro do prazo dado pela Suprema Corte, segundo a qual ela deveria ocorrer em no máximo 60 dias. Os magistrados tomaram a decisão de anular a primeira votação com o argumento de que a comissão eleitoral cometeu irregularidades e adicionou votos inexistentes na contagem. O presidente criticou duramente os juízes, mas disse que concorrerá de novo.

Já Odinga pediu que a comissão eleitoral seja desmantelada e que novos funcionários sejam nomeados, para que as eleições sejam justas. Fonte: Associated Press.