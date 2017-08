Quatro suspeitos de ataques na Espanha serão interrogados

Mohamed Houli Chemlal, de 21 anos, preso após sobreviver a um explosão em um casa no leste da Espanha na última semana, será o primeiro interrogado. Os quatro suspeitos serão questionados na presença de seus advogados.

Quatro suspeitos dos ataques terroristas na Espanha que foram detidos após os atos serão interrogados na Corte Nacional do país.

O testemunho de Chemlal é considerado fundamental para entender as motivações da célula de 12 homens que mataram 15 pessoas e feriram mais de 120 em dois ataques com veículos, em Barcelona e Cambrils. Ele foi o único sobrevivente de uma explosão em uma casa em Alcanar, aonde a polícia acredita que a célula terrorista preparava explosivos. Fonte: Associated Press.