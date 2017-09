Putin qualifica sanções da Coreia do Norte como “inúteis e ineficazes”

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que sanções não impedirão que a Coreia do Norte desenvolva armas nucleares e advertiu que as repetidas declarações sobre uma solução militar no caso poderiam resultar em uma “grande catástrofe”. “Quaisquer sanções são inúteis e ineficazes”, disse Putin em entrevista coletiva após um encontro de cúpula dos BRICS na China.

Na avaliação de Putin, os norte-coreanos “irão comer grama, mas nunca abandonarão seu programa nuclear”. Segundo ele, a resolução das tensões em relação à Coreia do Norte exige que todas as partes se envolvam em um diálogo. Para o líder russo, o regime de Pyongyang precisa de garantias sobre sua segurança. Ninguém pode “estar com medo de que será destruído”, argumentou.

Putin e seu governo têm mantido posição sobre a Coreia do Norte similar à da China. Moscou e Pequim têm defendido negociações diretas com a Coreia do Norte, após o país realizar no domingo seu sexto teste nuclear. Já os Estados Unidos defende sanções econômicas mais duras. Moscou também apoia uma proposta chinesa de congelar os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte em troca da suspensão de exercícios militares dos EUA e da Coreia do Sul na região.