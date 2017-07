Putin diz que Trump aceitou garantias de que Rússia não interferiu nas eleições

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse, neste sábado, durante a reunião da cúpula do G-20, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitou suas garantias de que a Rússia não interferiu nas eleições norte-americanas. Putin afirmou também que a conversa entre eles pode ser um modelo para o aprimoramento das relações entre os países.

Em entrevista no último dia do evento, em Hamburgo, na Alemanha, Putin disse que ele e Trump tiveram uma longa conversa sobre as alegações de que a Rússia teria interferido nas eleições presidenciais dos EUA. “Ele perguntou muito sobre o tema e eu tentei responder todos os pontos”, disse. “Para mim, ele entendeu e concordou. Mas é melhor vocês perguntarem (ao Trump) sobre isso”, disse Putin.

O presidente russo, entretanto, não deu mais detalhes sobre a reunião, afirmando que se trata de uma conversa confidencial. Putin garantiu, entretanto, que um grupo de segurança cibernética criado pelos dois países deve evitar tais controvérsias em períodos de eleição no futuro. “O importante é que nós concordamos que não pode haver incertezas nesta esfera”.