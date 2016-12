O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou nesta sexta-feira o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, por compreender o sentimento do público e com isso ganhar a disputa pela Casa Branca. Além disso, Putin negou interferência russa na disputa eleitoral norte-americana.

Durante a longa entrevista coletiva que concede no fim do ano, televisionada ao vivo na Rússia, Putin disse que não vê “nada de inusual” no compromisso de Trump de fortalecer as capacidades nucleares dos EUA. Trump falou sobre o tema na quinta-feira, em mensagem no Twitter. Para o líder russo, a declaração está de acordo com as promessas do empresário na campanha.

LEIA TAMBÉM: Equipe de campanha de Hillary pressiona FBI por detalhes de e-mails investigados

Putin também falou que a modernização dos arsenais nucleares russos é uma resposta necessária diante do sistema de defesa de mísseis dos EUA. Segundo o líder russo, os militares de seu país são mais fortes que qualquer agressor em potencial, embora as Forças Armadas dos EUA sejam maiores. Fonte: Associated Press.