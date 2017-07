Putin defende cautela e abordagem pragmática para lidar com Coreia do Norte

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira que é preciso manter uma abordagem cuidadosa, ao lidar com a Coreia do norte. Putin falou no início de sua reunião com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, em um intervalo da cúpula do G-20 em Hamburgo.

O líder russo notou que o problema relacionado aos programas de mísseis e nuclear de Pyongyang é “muito agudo”, mas advertiu que “é importante não perder o autocontrole e agir de maneira pragmática e muito precisa”.

LEIA TAMBÉM: Coreia do Sul lança advertência após teste de míssil da Coreia do Norte

O presidente sul-coreano enfatizou que o míssil norte-coreano lançado nesta semana “tornou-se uma ameaça para toda a região”. Moon disse ainda esperar que Putin ajude a persuadir o regime norte-coreano a dialogar. Fonte: Associated Press.