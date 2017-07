Putin condena ‘insolência’ dos EUA após Congresso avançar com sanções

A Câmara dos EUA passou um conjunto de medidas para punir a Rússia após agências de inteligência americanas terem concluído que Moscou tentou interferir nas eleições presidenciais dos EUA no ano passado. A lei também impediria que o presidente Donald Trump afrouxasse as restrições sem aprovação do Congresso. Trump, que já criticou parte do projeto, manifestou ceticismo sobre as alegações de que a Rússia tenha interferido nas eleições.

Não seria fácil para a Rússia responder às sanções por causa do baixo volume de negócios entre os dois países, mas a imprensa russa tem especulado que diplomatas americanos podem ser expulsos do país. “Quando a resposta vier… Como ela vai ser vai depender da versão final da lei que está sendo debatida no Senado”, disse Putin.

O russo ainda minimizou as investigações em curso nos EUA sobre a suposta interferência de seu país na eleição em que Trump saiu vitorioso. “Eu não acho que isso seja uma investigação, porque investigações implicam em descobrir a integridade de todas as circunstâncias com estudo, ouvindo todas as partes. O que estamos vendo é um crescimento da histeria anti-Rússia, por causa dos instrumentos ‘russofóbicos’ na luta política interna”, disse Putin. “É lamentável que, enquanto isso, as relações entre Rússia e EUA estejam sendo sacrificadas”, completou. (Matheus Maderal, com informações da AP e da Dow Jones Newswires – matheus.maderal@estadao.com)

