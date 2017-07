Putin anuncia que 755 diplomatas americanos deverão deixar a Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou neste domingo que 755 diplomatas americanos deverão abandonar o território russo, em uma medida de resposta à nova rodada de sanções que os Estados Unidos devem adotar contra a Rússia.

Na semana passada, a Câmara dos Representantes e o Senado dos EUA aprovaram um conjunto de medidas para punir a Rússia, após agências de inteligência americanas terem concluído que Moscou tentou interferir nas eleições presidenciais do ano passado. A lei também impede que o presidente dos EUA, Donald Trump, afrouxe as penalidades sem aprovação do Congresso. Irã e Coreia do Norte também sofreriam sanções com a nova legislação.

Para a lei entrar em vigor, Trump ainda precisa assinar a medida, mas o governo já sinalizou que aprova a proposta. Na noite de sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, afirmou que o presidente “revisou a versão final, aprova a lei e pretende assiná-la”.