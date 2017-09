Proximidade do Irma faz Virginia e Geórgia declararem estado de emergência

A aproximação do furacão Irma do sul dos EUA fez com que a Virgínia estabelecesse estado de emergência. De acordo com o governador Terry McAuliffe, o decreto foi emitido para que funcionários públicos possam se preparar melhor para a passagem da tempestade e ajudar outros estados afetados.

O gabinete do governador disse em um comunicado que o pedido emitido na sexta-feira permite que o estado para mobilize recursos, incluindo a Guarda Nacional da Virgínia. Isso também autoriza que pessoas e equipamentos sejam deslocados para auxiliar na resposta à tempestade e nos esforços de recuperação.

LEIA TAMBÉM: Tiroteio em hospital em Nova York não é tratado como terrorismo pela polícia

O comunicado do governo da Virgínia nota, no entanto, que o rumo que o Irma deve tomar ainda é incerto. Há meteorologistas que alertam que o Estado deve se preparar para inundações, ventos fortes e tempestade.