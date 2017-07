Protestos pacíficos marcam último dia da cúpula do G-20 na Alemanha

Dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas de Hamburgo neste sábado para protestar pacificamente contra a cúpula dos líderes do G-20, um dia após violentos confrontos com a polícia que terminaram com lojas saqueadas e carros incendiados.

Marchando em uma rota próxima àquela onde os confrontos mais violentes aconteceram na véspera, os manifestantes cantaram, dançaram e tocaram música ao mesmo tempo em que os líderes mundiais encerravam o encontro de dois dias na cidade portuária alemã.

A multidão eclética tinha desde famílias empurrando carrinhos de bebê, grupos curdos, socialistas escoceses e anarquistas com grandes bandeiras e gritos anti-capitalistas.