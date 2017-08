Procuradora-geral deposta da Venezuela está a caminho do Brasil

A procuradora-geral deposta da Venezuela, Luisa Ortega, está a caminho do Brasil para participar de uma reunião regional de promotores, de acordo com autoridades colombianas.

Ortega foi deposta do cargo no início deste mês, depois que passou a criticar o governo de Nicolás Maduro, denunciando a suposta corrupção entre os líderes venezuelanos, que estariam envolvidos no esquema da Odebrecht. De acordo com a procuradora, Maduro está tentando silenciar suas críticas aos esforços do governo para dissolver o Congresso.

Desde que fugiu da Venezuela, Ortega passou por Aruba, Colômbia e, agora, pelo Brasil. Ela participará de uma reunião de promotores em Brasília, nesta quarta-feira, a convite do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.