Primeira semana de Trump deve ter foco em comércio, imigração e segurança

Reince Priebus, chefe de Gabinete do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que a primeira semana do republicano no cargo irá incluir medidas sobre comércio, imigração e segurança nacional.

Em uma participação em um programa da Fox News, Priebus também disse que Trump está sentindo a “enormidade” da presidência e que ele “seguirá sendo a mesma pessoa”. Fonte: Associated Press.

