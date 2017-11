Presidente do Zimbábue renuncia ao cargo

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, renunciou ao cargo nesta terça-feira, de acordo com o presidente da Câmara, Jacob Mudenda. Ele interrompeu os procedimentos de impeachment, ao afirmar que recebeu uma carta de Mugabe com o pedido de demissão, que tinha “efeito imediato”.

Durante a manhã, o Parlamento iniciou um processo de impeachment contra Mugabe, depois que o chefe de Estado mais antigo do mundo resistiu à crescente pressão para se afastar do cargo, após 37 anos no poder, apesar dos militares terem tomado o poder no país na semana passada e terem colocado o presidente e sua família sob prisão domiciliar.

Nos últimos dias, diversas multidões invadiram as ruas da capital Harare, onde centenas de milhares de pessoas marcharam no sábado nas primeiras manifestações em décadas. Fonte: Dow Jones Newswires.