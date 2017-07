Presidente do México discute combate ao crime com secretário de Trump

O presidente do México, Enrique Pena Nieto, se encontrou hoje com o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, John Kelly, na cidade do México para discutir o combate a grupos de crime organizado.

O gabinete Nieto disse que haverá um esforço “com foco na responsabilidade compartilhada”. O México quer que os americanos reduzam sua demanda por drogas e o fornecimento de armas ilegais usadas pelos cartéis mexicanos de drogas.

O gabinete ainda afirmou que o presidente mexicano saudou a decisão dos EUA de manter um programa que permite que imigrantes que chegaram ainda crianças permaneçam no país.