Presidente do Irã declara o fim do Estado Islâmico na região

Ainda nesta terça-feira, o general Qassem Soleimani, chefe das operações estrangeiras na Guarda Revolucionária do Irã, também anunciou o fim do Estado Islâmico na região.

O Irã forneceu auxílio militar e econômico ao Iraque e à Síria na luta contra o grupo terrorista.

O que sobrou do chamado “califado”, que já se estendeu até as cercanias de Bagdá, são pedaços de território ao longo do Rio Eufrates e nos desertos da Síria e do Iraque. Fonte: Associated Press.

