Presidente do Conselho Europeu denuncia hipocrisia do G-20 em crise migratória

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pediu a imposição de sanções da Organização das Nações Unidas contra traficantes de pessoas que levam imigrantes e refugiados da África para o Oriente Médio e a Europa.

Tusk afirmou que as sanções poderiam incluir o congelamento de ativos e proibições de viagens. Ele apontou que o tráfico de pessoas era um negócio lucrativo, que permitia aos traficantes controlar partes da Líbia.

O presidente do Conselho Europeu disse que pedirá aos membros do G-20 reunidos em Hamburgo, na Alemanha, que busquem impor sanções. Segundo ele, porém, “nós não temos apoio” para a medida. Tusk afirmou ainda que há “hipocrisia” entre alguns integrantes do G-20.