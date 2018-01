Presidente da Turquia ameaça expulsar milícias curdas de Afrin, na Síria

A Turquia considera as YPG um grupo terrorista e uma extensão dos insurgentes curdos dentro de suas próprias fronteiras. Militares turcos entraram em Idlib, região dominada por rebeldes, em outubro para monitorar a área, mas agora parecem estar mais concentrados na fronteira de Afrin.

Em pronunciamento neste sábado na província de Elazig, Erdogan ameaçou as Unidades de Proteção Popular (YPG, em curdo), dizendo que a Turquia irá intervir caso os “terroristas em Afrin não se rendam”.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o país irá expulsar as milícias curdas de Afrin, norte da Síria, enquanto militares bombardeavam a área do outro lado da fronteira.

Erdogan tem repetido que os turcos não vão permitir que militantes curdos formem um “corredor do terror” no norte da Síria.

A média turca noticiou neste sábado que o militares tem derrotado posições do YPG em Afrin do lado da fronteira turca. Fonte: Associated Press.

