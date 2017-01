Presidente da China defende globalização em Fórum de Davos

O presidente da China, Xi Jinping, ofereceu uma defesa plena da globalização em um momento de incerteza global, que foi alimentado pela decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia e pela vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais americanas.

“Algumas pessoas culpam a globalização econômica pelo caos em nosso mundo”, disse o presidente chinês em um discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Xi contrariou a visão de que a globalização seria uma vilã e disse que nem a crise dos refugiados e nem a crise financeira internacional foram produto da globalização. Em particular, disse ele, a crise financeira foi consequência da busca pelo lucro excessivo e do “grave fracasso da regulamentação financeira”.

Xi Jinping foi o primeiro chefe de Estado da China a participar da reunião em Davos. Durante seu discurso, também repreendeu implicitamente o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que ameaçou impor tarifas à China. “Ninguém vai emergir como vencedor em uma guerra comercial”, disse o presidente chinês.

Xi também abordou o acordo climático de Paris, e disse que ele era de extrema importância e responsabilidade para as gerações futuras. A fala vai em direção contrária a Trump, que disse que pretende retirar os EUA do acordo.

Sobre o crescimento econômico da China, Xi disse que ele foi construído à base da indústria chinesa, sob a liderança do Partido Comunista. O presidente chinês também destacou que nenhum poder deve tentar influenciar outros países a seguirem um caminho específico para o desenvolvimento. “O desenvolvimento é do povo, pelo povo e para o povo”, afirmou o líder chinês. Fonte: Dow Jones Newswires.

