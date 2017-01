Premiê do Reino Unido visita Turquia com foco no comércio bilateral

Ancara, 28 (AE) – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, realiza neste sábado uma reunião com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Após se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, May viaja a esse outro importante, mas complicado aliado de Londres.

May voou durante a noite para Ancara a partir dos EUA, onde ela e Trump afirmaram traçar um novo capítulo da “relação especial” entre as duas nações. Em Ancara, May conversa com Erdogan e também com o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, concentrada em reforçar o comércio entre a Turquia e o Reino Unido após este deixar a União Europeia. Além disso, os dois governos desejam aumentar a cooperação em segurança em geral e no combate ao terrorismo.

Trata-se da primeira visita de May à Turquia após ela se tornar premiê. A britânica está pressionada em seu país a condenar a ofensiva contra as liberdades civis ocorrida na Turquia após o governo derrotar uma tentativa de golpe em julho.

A Turquia prendeu dezenas de milhares de pessoas suspeitas de vínculos com o movimento liderado pelo clérigo muçulmano Fethullah Gulen, que vive nos EUA. Mais de 100 mil outras pessoas perderam seus empregos no governo por suposto vínculo com golpistas. Outros opositores do governo também foram alvo das medidas: mais de cem jornalistas e líderes de partidos favoráveis aos curdos estão detidos.

Diretora da Anistia Reino Unido, Kate Allen disse que a visita de May é uma “oportunidade vital” para May fazer perguntas sobre as alegações de uso excessivo da força e maus-tratos aos detentos suspeitos de envolvimento no golpe. O escritório da premiê disse que o Reino Unido pediu à Turquia “que garanta que a resposta deles seja proporcional, justificada e em linha com as obrigações internacionais de direitos humanos”.

May e os governantes turcos devem também discutir o conflito na Síria e os esforços para reunificação do Chipre. Fonte: Associated Press.