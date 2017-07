Premiê do Paquistão renuncia ao cargo

O Supremo Tribunal do Paquistão desabilitou o primeiro-ministro do país, Nawaz Sharif, do cargo, após uma investigação sobre alegações de corrupção, fazendo com que o país entrasse em uma nova fase de turbulência política. Pouco depois disso, Sharif renunciou do cargo de premiê.

Nesta sexta-feira, o tribunal também ordenou um julgamento de corrupção contra Sharif, cuja família é acusada de acumular riqueza por meio de meios corruptos e compra de propriedades caras no exterior com esse dinheiro.

LEIA TAMBÉM: França escolhe amanhã seu novo presidente, com atenções voltadas a um "Frexit"

Auxiliares de Sharif, que negou as acusações e disse que não fez nada de impróprio, advertiram que a estabilidade e a democracia no Paquistão estão ameaçadas pela crise política. O país foi governado por quase metade de sua existência por militares, enquanto governos civis geralmente não completaram seus mandatos. As eleições estão programadas para ocorrerem no próximo ano.