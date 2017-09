Premiê da Índia faz mudanças no gabinete em meio a economia decepcionante

A grande surpresa foi a nomeação de Nirmala Sitharaman, de 58 anos, para ministro da Defesa. Ele era ministro júnior do Comércio.

Modi nomeou Suresh Prabhu como novo ministro do Comércio e Indústria e Piyush Goyal para chefiar o Ministério das Ferrovias. Dharmendra Pradhan foi promovido como ministro do Petróleo e Gás. Modi despediu meia dúzia de ministros por mal desempenho.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, fez mudanças em seu gabinete para melhorar a imagem do governo, que tem sido prejudicada por dados econômicos ruins.

A taxa de crescimento da economia indiana recuou por quatro trimestres seguidos para 5,7% no período de abril a junho, ante 7,9% verificados no trimestre anterior. As exportações estagnaram nos últimos três anos.

Modi prometeu 10 milhões de empregos por ano, quando foi eleito em 2014. De acordo com estatísticas do governo, a criação de empregos em 2015 e 2016 ficou em 155 mil e 200,3 mil, respectivamente. Fonte: Associated Press

LEIA TAMBÉM: EUA precisam mostrar "vontade política" para que relações melhorem, diz Rússia