Prefeito de Charlottesville pede retirada de estátua do general Lee

O prefeito de Charlottesville, na Virgínia, Estados Unidos, Mike Signer, convocou uma reunião de emergência na sexta-feira com os deputados estaduais para ratificar o direito da cidade de retirar uma estátua do general confederado Robert E. Lee, petição que foi rejeitada pelo governador do Estado, Teddy McAuliffe.

Segundo Signer, os conflitos recentes relacionados com racismo “transformaram as estátuas em para-raios”, por isso ele solicitou a McAuliffe uma sessão especial na Assembleia Geral. O pedido aconteceu quase uma semana depois do confronto entre supremacistas brancos e opositores em Charlottesville.

LEIA TAMBÉM: Em nova queda, aprovação de Trump atinge 38%

“Podemos e devemos reagir contra os nazistas, a Ku Klux Klan, a suposta direita alternativa e o símbolo perverso que eles defendem”, disse Signer.