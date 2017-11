Portugal considera adotar racionamento de água devido à seca no país

As autoridades portuguesas estão considerando adotar um racionamento de água durante a noite em resposta à maior seca que o país já passou. De acordo com o governo, 94% do território português está passando por uma seca “extrema”.

O secretário do meio ambiente, Carlos Martins, afirmou, no entanto, que o racionamento pode sair pela culatra, pois os cidadãos podem estocar água antes do anoitecer. Por outro lado, a medida ajudaria a reduzir a perda de água por canos quebrados.

LEIA TAMBÉM: Senador republicano "implorou" que eu o apoiasse em sua reeleição, diz Trump

Martins também citou que a redução da pressão de água no sistema de distribuição é outra opção.